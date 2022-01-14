40.000 TL dev fark! ÖTV indirimi olan araçlar son dakika hangileri? Kia, Seat, Honda, Nissan, Hyundai, Dacia, Fiat, Citroen, Ford fiyat listesi
ÖTV indirimi olan araçlar son dakika hangileri? Sorusu en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Bu anlamda otomobil fiyatlarında 40.000 TL indirim yapıldı. Sıfır araçlara ÖTV ayarı. Resmi Gazete'de sıfır Otomobil alacakları ilgilendiren mühim karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi matrahlarında farklılığa gidildi. İşte Kia, Seat, Honda, Nissan, Hyundai, Dacia, Fiat, Citroen, Ford yeni fiyatları
Sıfır arabalarda fiyatlar ÖTV kararıyla birlikte düştü. Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi matrahlarında 1.6 motora kadar olan matrah dilimleri 3'ten 5'e çıkarıldı. Böylece otomobil fiyatlarında gerilemeler ortaya geldi. Yeni oluşturulan ÖTV matrah düzenlemesiyle eş güdümlü birtakım otomobillerde 50 bin liraya varan düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında oluşturulan farklılığın sonrasında tekrardan düzenlenen ÖTV matrahları ile sıfır otomobillerin bazılarının fiyatları değişti. İşte Kia, Seat, Honda, Nissan, Hyundai, Dacia, Fiat, Citroen, Ford yeni fiyatları
SATIŞ FİYATINA GÖRE ÖTV DİLİMLERİ
Satış fiyatı 212 bin 400 liranın altında olanlara ÖTV seviyesi yüzde 45, 212 bin 401 ile ile 318 bin 600 liranın arasında olan modellerde ÖTV seviyesi yüzde 50, Fiyat 318 bin 601 lira ile 371 bin 700 lira olan otomobillerde ÖTV seviyesi yüzde 60, fiyatı 371 bin 701 ile 424 bin 800 lira olanlarda ÖTV seviyesi yüzde 70, 424 bin 801 liranın üzerinde ise ÖTV seviyesi yüzde 80 olarak uygulanmaya başlandı.
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ÖTV matrahları yüzde 25.9 ile yüzde 34.1 arasında güncellenirken otomobil fiyatlarında bu hal azami yüzde 17 seviyesinde düşüş olarak fiyatlara yansıyor.