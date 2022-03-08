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Haberler Ekonomi 40.000 TL alabilirsiniz! Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

40.000 TL alabilirsiniz! Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Faizsiz ve masrafsız alışveriş kredisi dönemi resmen başladı. Birçok sektörde sayısız üründe görülen yüksek fiyatlar vatandaşların ihtiyaçlarının artmasına neden oldu. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan internet alışverişlerine kadar birçok ürüne rahatça ulaşamayan birçok vatandaş bu krediler ile rahat bir nefes alabilecek. Fibabanka tarafından duyurulan krediler ile birçok farklı mağazada yapacağınız tüm alışverişler için faizsiz, masrafsız kredi kullanabilirsiniz. İşte detaylar

takvim.com.tr
08.03.2022 16:35 - Son Güncelleme: 08.03.2022 16:35
40.000 TL alabilirsiniz! Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Hepsiburada, Bellona, Arçelik, Beko, Vatan Bilgisayar, İstikbal, N11, Bosch ve daha birçok mağazada geçerli olmak üzere Fibabanka cazip alışveriş kredisi fırsatı sunuyor. Ev eşyalarını yenilemek isteyenler veya birçok ihtiyacını kolayca karşılamak isteyenler Fibabanka alışveriş kredileri ile hayat buldu!

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40.000 TL alabilirsiniz! Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Faizsiz Alışveriş Kredisi

Faizsiz, masrafsız alışveriş kredisi sunan Fibabanka, vatandaşların sayısız mağazada geçerli olmak üzere en uygun finansman desteğinden yararlanmasını sağlıyor.

40.000 TL alabilirsiniz! Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Türkiye'nin önde gelen birçok mağazasında ve internet satış sitelerinde yer alan ürünler için tamamen masrafsız ve faizsiz olarak uygun taksit oranları ile kredi sağlayan Fibabanka, alışveriş kredisi seçeneklerini duyurdu.

40.000 TL alabilirsiniz! Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Belirli mağazalarda geçerli faizsiz kredi avantajları, birçok marka için uygun faiz oranlarıyla da sunulmaktadır. Yeni evlenecek ve evini yenilemek isteyenler için en iyi oranlar göze çarpıyor.

40.000 TL alabilirsiniz! Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Beyaz Eşya ve Mobilya Alışveriş Kredisi

Beyaz eşya ve mobilya fiyatlarında son dönemde görülen yüksek fiyatlar özellikle bu dönemde ilgili ürünleri satın almak zorunda olanların bütçelerini olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlayan Fibabanka ise Arçelik ve Beko mağazalarında geçerli tüm beyaz eşya ve elektronik alışverişleri için faizsiz ve masrafsız kredi sunuyor.

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