40.000 TL alabilirsiniz! Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Beyaz Eşya ve Mobilya Alışveriş Kredisi

Beyaz eşya ve mobilya fiyatlarında son dönemde görülen yüksek fiyatlar özellikle bu dönemde ilgili ürünleri satın almak zorunda olanların bütçelerini olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlayan Fibabanka ise Arçelik ve Beko mağazalarında geçerli tüm beyaz eşya ve elektronik alışverişleri için faizsiz ve masrafsız kredi sunuyor.