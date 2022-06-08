4.000 EURO (73 bin TL) maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Almanya 1,5 milyon vasıflı - vasıfsız personel alımı yapacak! Yuva eğitmeni, garson, hasta bakıcı, şoför...
Yurtdışında iş fırsatı binlerce kişiye iş fırsatı doğdu. Dünyanın farklı bir çok ülkesinde işçi sıkıntısı yaşanıyor. Hal böyle olunca ülkeler açığı bulunan sektörler için yurdışından işçi alımı yapmaya başladı. Maaşlar en az 4.000 dolardan başlıyor. Meslek grubuna göre maaş miktarı yükselebiliyor. Almanya, yaklaşık 4 bin euro maaş ile çalışacak 1.5 milyon işçi alımı yapacağını duyurdu. Haberimizde alım yapılacak kadrolara ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
08.06.2022 21:13 - Son Güncelleme: 08.06.2022 21:13
Yurt dışında dolgun maaşla iş arayan vatandaşlara güzel haber ABD ve Avrupa kıtasından geldi. Almanya bir çok farklı mesleklerde personel iş ilanları yayınlandı. Çalışanlara aylık 4.000 dolara kadar maaş verilecek. En çok açık bulunan kadroları da aşçı, temizlik personelleri, vasıfız personel, inşaatçı, şoför gibi meslek grupları oluşturuyor. İşte merak edilenler!
Almanya 2022 yılında ekonomik bir sıçrama yapmak için düğmeye bastı. Bu sıçrama en son 1960 yılında görüldü.
AB ülkeleri içinde refah seviyesi en yüksek ülkelerden olan Almanya, yüzde 3'lerde bulunan işsizlik oranını daha da aşağı çekebilmek için işçi arıyor.