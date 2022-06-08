4.000 EURO (73 bin TL) maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Almanya 1,5 milyon vasıflı - vasıfsız personel alımı yapacak! Yuva eğitmeni, garson, hasta bakıcı, şoför...

Yurt dışında dolgun maaşla iş arayan vatandaşlara güzel haber ABD ve Avrupa kıtasından geldi. Almanya bir çok farklı mesleklerde personel iş ilanları yayınlandı. Çalışanlara aylık 4.000 dolara kadar maaş verilecek. En çok açık bulunan kadroları da aşçı, temizlik personelleri, vasıfız personel, inşaatçı, şoför gibi meslek grupları oluşturuyor. İşte merak edilenler!