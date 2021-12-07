4.000 dolar maaşla yurt dışında kariyer imkanı! Ehliyetiniz olanlar başvurusunu yapabilir! Danimarka, Amerika, Katar işçi alımı…
İngiltere, Almanya, Finlandiya, Kanada, Katar gibi ülkelerin işçi alımlarının ardından Amerika'da bu listeye eklendi ve Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear işçi bulabilmek için maaşların arttırıldığını ve teşviklerin sağlanmaya başlanıldığını duyurmuştu. ABD'de şoför olarak çalışmak isteyen ehliyeti olan vatandaşlar konuya yoğun ilgi gösteriyor. Kasım ayında ABD'de de şoför açığının 80 bini bulduğu öğrenilmişti. 4.000 dolar maaşla yurtdışında iş şansı nasıl elde edilir, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!
Daha fazla paralar kazanmak ya da yurt dışında yaşamak isteyenler işçi alımları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 4.000 dolar maaşla yurtdışında kariyer fırsatı yoğun ilgi gördü ve ehliyetiniz varsa siz de başvuru yapabilirsiniz. Danimarka, Katar, Kanada ülkeleri işçi alımına ihtiyaç duyduğunu belirtmiş ve peşpeşe açıklamalar gelmişti. Şimdi bu ülkelere Amerika da eklendi ve şoför alımı yapacak. Diğer ülkelerde de şoförlüğün yanı sıra farklı meslek kollarında çalışmanız mümkün. İşte ayrıntılar!
Ülkede şuanda 81 dolayında şoför açığı olduğunu aktaran Spear salgın nedeniyle çok sayıda şoförün emekliye ayrıldığını bunun yanında tüketicilerinde taleplerinin arttığını anlattı. ABD Başkanı Joe Biden'in California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emri verdiğini hatırlatan Spear, dolayısıyla sorunun giderek büyüdüğünü belirtti. Sorun düzelmediği taktirde de işçi açığı önümüzdeki son on yılda 160.000'e ulaşabilir.