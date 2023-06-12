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Haberler Ekonomi %40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik yarın aşılacak! 19 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL...

%40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik yarın aşılacak! 19 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL...

Temmuz 2023 asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı sonrası ilk detayların netleşmesi bekleniyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki enflasyon verilerine göre en az ne kadar artış yapılır? İşte 4 formülle yeni asgari ücret hesabı...

takvim.com.tr
12.06.2023 11:19 - Son Güncelleme: 12.06.2023 11:19
%40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik yarın aşılacak! 19 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL...

Temmuz 2023 asgari ücret ara zammı için araştırmalar hızlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam için yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanacak. Masada ise 4 formül bulunuyor. İşte yeni zamlı asgari ücret hesabı...

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%40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik yarın aşılacak! 19 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL...

YÜZDE 40 MASADA

Komisyonun çalışmaları sonucunda yapılacak yüzde 40'lık bir artış ise net asgari ücreti 11 bin 909, brüt 14 bin 11 lira seviyesine çıkaracak. Burada da işverene maliyet 16 bin 463 lirayı bulacak.

%40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik yarın aşılacak! 19 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL...

Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam yapılırken, belirlenecek tutar yıl sonuna kadar geçerli olacak. Aralık'ta da 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret tespit edilecek.

%40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik yarın aşılacak! 19 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL...

5 FORMÜLLE ASGARİ ÜCRET HESABI

MEVCUT

Net: 8.506,80 TL
Brüt: 10.008,00 TL
İşverene maliyeti: 11.759,40 TL

%40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik yarın aşılacak! 19 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL...

YÜZDE 20 ZAMLI

Net: 10.208,16 TL
Brüt: 12.009,60 TL
İşverene maliyeti: 14.111,28 TL

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