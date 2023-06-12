%40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik yarın aşılacak! 19 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL...
Temmuz 2023 asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı sonrası ilk detayların netleşmesi bekleniyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki enflasyon verilerine göre en az ne kadar artış yapılır? İşte 4 formülle yeni asgari ücret hesabı...
12.06.2023 11:19 - Son Güncelleme: 12.06.2023 11:19
Temmuz 2023 asgari ücret ara zammı için araştırmalar hızlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam için yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanacak. Masada ise 4 formül bulunuyor. İşte yeni zamlı asgari ücret hesabı...