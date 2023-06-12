%40 zamlı asgari ücret hesabı! 8506 + 2552 TL yeni maaş levhası! İlk eşik yarın aşılacak! 19 gün kala 11.484,11.909, 10.208 TL...

YÜZDE 40 MASADA

Komisyonun çalışmaları sonucunda yapılacak yüzde 40'lık bir artış ise net asgari ücreti 11 bin 909, brüt 14 bin 11 lira seviyesine çıkaracak. Burada da işverene maliyet 16 bin 463 lirayı bulacak.