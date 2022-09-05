4 VERİ KALDI: Ocakta emekli maaşı en az 5. 674 TL olacak! İpin ucu gözüktü: %80,21 ZAM! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, 4C, Esnaf, 2000 öncesi- sonrası emekli maaş TABLOSU!
Temmuz ayında zamlı maaşlarını alan emekli ve memurlar şimdi 2023 Ocak zammına odaklanmış durumda. Emekli ve memurların zamlı maaşları enflasyona göre artış gösterecek. Bugün Ağustos ayı enflasyon verilerinin gündemde olmasıyla birlikte Ocak ayı maaşları merak edilip araştırılmaya başlandı. 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 22.07'ye yükseldi. İşte Ocak 2023 emekli memur maaş TABLOSU!
Ocak zammı için hesaplamalar güncellendi. Memur, memur emeklisi ve esnaf emeklisi dikkat! Milyonları yakından ilgilendiriyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları 5 Eylül'de açıklandı. Açıklanır açıklanmaz da gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar ortaya çıktı. İşte o hesaplamalar...
Milyonlarca memur ve emekli gözünü Ocak zammına çevirdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtılırken, Ocak artışı için de ipucu enflasyon verileriyle geliyor.
NASIL YANSIYACAK?
Ocak'ta 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu durumda maaşlarında yaşanacak artış yüzde 21.07 olacak.