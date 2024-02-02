%4 vergi iadesi ile SSK, BAĞ-KUR'luya 6.750 TL ek ödeme 2-5 Şubat arası hesaplara geçecek!

Emeklilik sistemimizde SSK ve Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimler için maaşlara ekstra bir iyileştirme yapılıyor. Bu iyileştirme, 11.68 puanlık refah payı ve en düşük maaş olarak belirlenen 10 bin lira ile sağlanacak. Bu durum, maaşlarına önemli bir ek destek sunacak. Özellikle, emekliler ve hak sahipleri, bu ek ödemenin ne zaman hesaplarına yansıyacağını büyük bir merak içinde bekliyorlar. Bu ek ödeme, emeklilik maaşlarında önemli bir artış anlamına geliyor. Yapılan düzenlemelerle, emeklilerin ve hak sahiplerinin hayat kalitesinin artırılması hedefleniyor. Refah payı, emeklilik maaşlarının alım gücünü artırarak, ekonomik refah seviyelerini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu ödeme ile birlikte, emeklilerin ve hak sahiplerinin maaşları daha da güçlenecek.