4 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, emekli, asgari ücretli herkesi kapsıyor! En az 6.902 TL ödeme yapılacak! 7200 ve 9000 prim günüyle...
Emeklilik ve çalışma hayatıyla ilgili akıllara takılan bazı sorular merak ediliyor. Vatandaşlar genellikle, "İşyerimin yapmış olduğu sigorta girişine istinaden emekli maaşım kesildi. Defalarca SGK merkezine gittim, aylığımı bağlamadılar? Ne yapmam gerekiyor? Babam annemin üzerine 1990 yılında dükkan açıyor. 2005 yılına kadar çalışıyor ve bu tarihten sonra devrediyor. Bağkur başlangıcını ise 2001 yılında yapıyorlar, 1990 yılındaki süreleri borçlanabilir miyiz? Askerden çürük raporum var. SSK başlangıcı 2006; 4860 gün prim tazminat alabilir miyim?" Sorularına yanıt arıyor. Tek tek hepsinin cevabına yer verdik. İşte emeklilikle hakkında merak edilenler!
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren açıklamalar geldi. Emeklilik, EYT ve diğer hususlar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. "1975 Eylül ayı doğumluyum, SSK giriş 1989 Nisan ayı ve 3600 gün primim var. Yeni yasaya göre 3600 günden emekli olabilir miyim? Askerden çürük raporum var. SSK başlangıcı 2006; 4860 gün prim tazminat alabilir miyim? Çocuk parası desteği ödemeleri ne zaman arttırılacak mı? 1997 yılında doğum yaptım, 1993 yılında da staj sigortam var. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Staj sigortası sayılıyor mu? 2000 girişim var 1997'de askerlik yaptım 18 ay. EYT'li olur muyum?" gibi çok sayıda sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor. işte detaylar ve merak edilenler...
CEVAP: 1999 yılından önceki dönemlerde primleriniz yüksekten ödenmişse askerlik borçlanmanızı da o ortalama üzerinden yapmanız aylığınızı arttırır. Ancak asgari ücret seviyesinde ödenmişse primleriniz, askerlik borçlanmasını da yüksekten yapmanız yatıracağınız tutara kıyasla emekli maaşınıza etkisi fazla olmayacaktır. Sigorta başlangıç tarihinize göre muhtemel EYT düzenlemesinden yararlanabilir durumdasınız.
2- Belediye başkanlığı makam ve görev tazminatı ile alakalı bir sorum var.Babam 01.01.1960 doğumlu olup 1994-1999 yılları arasında seçimle 5 yıl belediye başkanlığı yaptı.2014 yılında 5640 prim gün ile ssk dan (özel sektör) emekli oldu.11.08.2016 tarihinde de vefat etti.Vefatından sonra (01.09.2016) anneme dul ve kardeşime yetim aylığı bağlandı.Sorum 2008 tarihinde çıkan 5510 sayılı Kanuna istinaden hak sahipleri olarak makam ve görev tazminatı alabilir miyiz? Ya da alabilmek için yapılacak birşeyler var mı?
CEVAP: Belediye Başkanlığı yapmış kişilere görev tazminatları iki şekilde ödenmektedir. 2008 öncesi ve sonrası koşullar değişmektedir. 2008 Öncesi emeklilik koşullarını yerine getirmiş kişilere ödeme yapılırken, 2008 sonrası emeklilik koşullarını yerine getirmiş kişilerin aylıklarına yansıtılmaktadır. Anneniz, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Görevlileri ve Emeklilik Daire Başkanlığına görev tazminatının dul aylığına yansıtılmasıyla ilgili dilekçe yazarsa ödenip ödenmediği, ödenmemişse ne kadar yansıtılacağı bilgisini alabilir.