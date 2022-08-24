4 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, emekli, asgari ücretli herkesi kapsıyor! En az 6.902 TL ödeme yapılacak! 7200 ve 9000 prim günüyle...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren açıklamalar geldi. Emeklilik, EYT ve diğer hususlar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. "1975 Eylül ayı doğumluyum, SSK giriş 1989 Nisan ayı ve 3600 gün primim var. Yeni yasaya göre 3600 günden emekli olabilir miyim? Askerden çürük raporum var. SSK başlangıcı 2006; 4860 gün prim tazminat alabilir miyim? Çocuk parası desteği ödemeleri ne zaman arttırılacak mı? 1997 yılında doğum yaptım, 1993 yılında da staj sigortam var. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Staj sigortası sayılıyor mu? 2000 girişim var 1997'de askerlik yaptım 18 ay. EYT'li olur muyum?" gibi çok sayıda sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor. işte detaylar ve merak edilenler...