4 MÜJDE GELDİ! SSK 4/1-(a), Bağkur 4/1-(b), 4/1-(c), EYT'li emekli herkesi kapsıyor! 5400 günü tamamlamak yeterli! 49- 50-52-55 yaşında...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, çalışan herkesi kapsıyor. 1977 doğumlu, 7780 günüm var. 1997 SGK başlangıcım ve 1995 yılında staj yaptım. Eğer EYT için 9000 günü istenirse borçlanma yasal olarak kaç gün satın alınabilir? 2001'den 2014 yılına kadar çalışmış olduğum iş yerinden tazminat almadan kendim ayrıldım. Şu an itibariyle geriye dönük tazminat alma hakkım var mı? 01/11/1999 işe girişileyim 6200 günüm var EYT den yararlanabilir miyim? Gibi soruların yanıtları merak ediliyordu. Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizden gelen soruları cevapladı!