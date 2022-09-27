4 MÜJDE GELDİ! SSK 4/1-(a), Bağkur 4/1-(b), 4/1-(c), EYT'li emekli herkesi kapsıyor! 5400 günü tamamlamak yeterli! 49- 50-52-55 yaşında...
Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizden gelen soruları cevapladı… "Ne zaman emekli olurum, tazminatımı nasıl alırım, işsizlik maaşı bağlanması hangi şartlarda oluyor? EYT ne zaman çıkacak? Kimler EYT kapsamında, kimler değil?" İşte tüm sorularınızın cevapları….
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, çalışan herkesi kapsıyor. 1977 doğumlu, 7780 günüm var. 1997 SGK başlangıcım ve 1995 yılında staj yaptım. Eğer EYT için 9000 günü istenirse borçlanma yasal olarak kaç gün satın alınabilir? 2001'den 2014 yılına kadar çalışmış olduğum iş yerinden tazminat almadan kendim ayrıldım. Şu an itibariyle geriye dönük tazminat alma hakkım var mı? 01/11/1999 işe girişileyim 6200 günüm var EYT den yararlanabilir miyim? Gibi soruların yanıtları merak ediliyordu. Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizden gelen soruları cevapladı!
1) 1988 giriş, 3900 gün prim, 53 yaş şartlarım var. Pirimi eksik olan emekli olacak mı? SONGÜL ERTÜRK
↪Bu primle de emekli olabilirsiniz. 58 yaşında kısmi emekli olursunuz. Tam emeklilik için 5225 gününüz olsaydı hemen emekli olurdunuz. 1988 sonrası dünyaya gelen çocuklar varsa borçlanabilirsiniz ve prim kazanırsınız.
2) 1978 doğumluyum. 1998 yılında sigorta girişim var. 25 yıldır sigortalıyım. Primim az yatırılıyor o yüzden 1500 gün prim gün sayım var. Ne zaman emekli olabilirim? HAMZA AYKUL
↪Henüz 25 yılınız dolmamış. 25 yıl 2023'de dolacak. Ancak bu primle emeklilik mümkün değil. En az 3600 gün priminizin olması gerekiyor.
3) 2001 den 2014 yılına kadar çalışmış olduğum iş yerinden tazminat almadan kendim ayrıldım. Şu an itibari ile geriye dönük tazminat alma hakkım varmı. SERDAR İPEK
↪Kendiniz ayrıldığınız için zaten tazminat hakkını kaybetmişsiniz. Sizi çıkartsalardı da 5 yıllık zaman aşımı bulunuyor. Bu sürede geçmiş. O yüzden bir tazminat hakkınız bulunmuyor maalesef.
4) 1972 doğumluyum.1993-1995 arası 19 ay askerlik yaptım.1995 yılı sigorta başlangıcım var. 1997 yılı askerlik borçlanması yatırdım. 1998 yılından beri Emekli Sandığına tabiyim. SGK ve askerlik borçlanması emekli maaşımı etkiler mi? Murat Polat
↪Evet hem maaşı hem emekli ikramiyesini artırıcı etkisi olur. Hizmet birleştirmesi yapmalısınız...