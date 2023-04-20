4 milyondan fazla emekliye doping gibi gelecek ödeme! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana 15 saniye içinde ödenecek!
En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılması ve milyonlarca EYT'linin emekli maaşına hak kazanmasıyla birlikte özel ve kamu bankaları, emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yapma kararı aldı. Bu süreçte bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıtmak isteyen müşterileri çekebilmek için çeşitli promosyonlar sunuyor. Bu süre boyunca milyonlar belirli avantajlar ve hizmetlerden yararlanabiliyor. Bankalar bu ay maaş almaya hak kazanan yüz binlerce EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı.
20.04.2023 16:07 - Son Güncelleme: 20.04.2023 16:40
4 milyondan fazla emekliye doping gibi gelecek ödeme! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana 15 saniye içinde ödenecek. Son dönemde en düşük emekli maaşının artması ve EYT'lilerin emekli maaşına hak kazanması, bankaların emekli promosyon kampanyalarında çıtayı yükseltmesine neden oldu. Bankalar bu dönemde müşteri çekmek için promosyon rakamlarını arttırdı ve çeşitli avantajlar sundu. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabiliyor. Promosyonunu almayan emekliler ve EYT ile emekli olanlar yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsıyor.
DENİZBANK
İlk defa aylık alacak EYT'liler için 3.500-7.500 TL arası: 7.000 TL
7.500-10.000 TL arası: 9.000 TL