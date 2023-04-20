4 milyondan fazla emekliye doping gibi gelecek ödeme! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana 15 saniye içinde ödenecek. Son dönemde en düşük emekli maaşının artması ve EYT'lilerin emekli maaşına hak kazanması, bankaların emekli promosyon kampanyalarında çıtayı yükseltmesine neden oldu. Bankalar bu dönemde müşteri çekmek için promosyon rakamlarını arttırdı ve çeşitli avantajlar sundu. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabiliyor. Promosyonunu almayan emekliler ve EYT ile emekli olanlar yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsıyor.