4 Mayıs 2023 İŞKUR KARAYOLLARI BAŞVURU EKRANI 2023 eşube.işkur.gov.tr! İŞKUR KGM işçi alımı şartları neler? İşte alım yapılacak iller, kontenjanlar!
4 MAYIS 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuruları devam ediyor. 2023 yılında KGM farklı meslek gruplarında yapacağı alımlar için başvuru şartlarını, kontenjanları ve branş dağılımını açıkladı. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ALO 170'i arayarak yapılabilecek. Peki KGM 3 bin işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Karayolları personel alımı hangi illerde? İşte İŞKUR KGM başvuru ekranı ve formu! E-ŞUBE GİRİŞ İŞKUR: iskur.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve KONTENJANLAR!
Karayolları Genel Müdürlüğü kısaca KGM yeni ilan açtı. Buna göre 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı, 168 İş Makinası Operatörü, 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, 591 Sürücü Operatörü, 631 Düz İşçi gibi birçok kadroya alım yapılacak. Başvuruların başlamasıyla internet arama motorlarında ''KGM 3 bin işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar, branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte E-ŞUBE GİRİŞ İŞKUR: iskur.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı ve FORMU!
KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başladı. Başvurular 7 Mayıs tarihine kadar devam edecek. KGM'den yapılan açıklamada " Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır." denildi.
KGM 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları hem internet üzerinden hem de telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar takvim doğrultusunda hareket edecek. Özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.
İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.