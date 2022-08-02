4 ilde 3+1 2+1 konutlar 240 ay vadeli! TOKİ'den 1.899 TL taksitle ev! Günde 2 fincan kahve fiyatına 84,43 m2 büyüklüğünde ev sahibi olun!
TOKİ tarafından satışa sunulan daireler yakındna takip ediliyor ve uygun fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Uzun yıllar kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olman isteyen vatandaşlar için TOKİ'den kurasız, ön şartsız uygun fiyatlı konut projeleri oldukça dikkat çekiyor ve 2+1, 3+1 daire fırsatları göz dolduruyor. İşte ayda 1.899 TL taksitle alabileceğiniz Ağustos ayı TOKİ konutları...
TOKİ Ağustos ayında uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 daire fırsatları duyurulmaya devam ediyor. Ülkemizin pek çok ilinde konut projeleri tüm hızıyla devam ederken kira ödemekten yorulanlar ve ev satın almak isteyenler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı konut satış ihalelerine yoğun ilgi gösteriyor. 01 - 04 Ağustos 2022 tarihleri arasında başvuruların alınacağı TOKİ'den aylık 1. taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Ağustos ayı TOKİ konut satış ihaleleri hakkında bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz...
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ konut projesiyle ilgili detayları şu sözlerle paylaştı;
"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti.
TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?
2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
TOKİ ucuz konut fırsatlarına devam ediyor. Bunlar arasında Tekirdağ Çorlu projesi oldukça dikkat çekti. İşte projeye dair merak edilen bilgiler;
TEKİRDAĞ ÇORLU VELİMEŞE 1. ETAP 320 ADET KONUT PROJESİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TEKİRDAĞ ÇORLU VELİMEŞE 1. ETAP 320 KONUT PROJESİ kapsamında üretilen 1 adet konut, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri' ne satışa sunulacaktır.