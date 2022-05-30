4 gün sonra açıklanıyor! Flaş Temmuz zammı geliyor! 5 aylık, 6 aylık enflasyon beklentisi + Ek zam ile meslek meslek enflasyon farkı, emekli zammı, memur zammı hesabı!
Emekli, memur zammı için meraklı bekleyiş sürerken yeni gelişmeler de milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. TÜİK bu Cuma günü Mayıs ayı enflasyon oranını açıklayacak. Her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyonunu duyuran Türkiye İstatistik Kurumu Haziran'ın 3. gününde de Mayıs ayı verilerini paylaşacak. Sadece 4 gün kaldı. Zam oranı netleşiyor. 6 aylık enflasyonun 4 ayı açıklanmış ve geriye 2 ayı kalmıştı. Gözler Cuma gününde! Temmuz ayında yapılacak zamlar şimdiden göründü. Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylıkfark ile Temmuz zammı büyük oranda belli olacak. Peki en düşük emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte 5 -6 aylık enflasyon beklentisi ve ek zam ile meslek meslek enflasyon farkı, emekli zammı, memur zammı hesaplamaları...
SON DAKİKA TEMMUZ ZAMMI GELİŞMESİ! Emekli ve memur zammı için geri sayım devam ediyor. Kritik tarihe yaklaşıldı. Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, hesaplamalar da yapıldı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kaydedildi. Geriye Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi de açıklandı. Peki kime ne kadar zam yapılacak? Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi ne?
4 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne oldu? sorusu zaten yanıt bulmuştu. 5 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne olacak? ve 6 aylık enflasyon beklentisi ile emekli ve memur maaşları ne olacak? sorularının yanıtları da TÜİK'in Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarıyla belli olacak.
Emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kaydedildi.
EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.