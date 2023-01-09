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Haberler Ekonomi 4 bin 500 TL hesaba yatacak! İslam Memiş '%15 İLAVE' dedi! Tarih belli oldu! Memura, emekliye EK ÖDEME! En düşük maaş 13.596 TL...

4 bin 500 TL hesaba yatacak! İslam Memiş '%15 İLAVE' dedi! Tarih belli oldu! Memura, emekliye EK ÖDEME! En düşük maaş 13.596 TL...

Memura ve emekliye ek 5 bin TL zam sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Bu nedenle vatandaşlar seyyanen zam hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Gerçekleşecek kabine toplantısının ardından memur maaşlarına ek zammın olup olmayacağı merak edildi. İşte emekliye çifte zam ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
09.01.2023 20:21 - Son Güncelleme: 09.01.2023 20:22
4 bin 500 TL SEYYANEN ZAM müjdesi! Gözle kabinede! Memura, emekliye EK ÖDEME! SGK, Bağkur’luya %37 ilave! En düşük maaş 12.596 TL...

Memur maaşlarına 4.500 TL ek zam yapılacağına dair iddialar gündemde yerini aldı. Konuyla ilgili detayların ise bu akşam yapılacak olan yılın ilk Kabine Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor. Peki, memura ek zam yapılacak mı? Seyyanen zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 bin 500 TL SEYYANEN ZAM müjdesi! Gözle kabinede! Memura, emekliye EK ÖDEME! SGK, Bağkur’luya %37 ilave! En düşük maaş 12.596 TL...

Yüzde 30 zam üzerinden yeni maaşlar hesaplanmaya başlanmışken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir iddia geldi.

4 bin 500 TL SEYYANEN ZAM müjdesi! Gözle kabinede! Memura, emekliye EK ÖDEME! SGK, Bağkur’luya %37 ilave! En düşük maaş 12.596 TL...

%15 İLAVE ZAM GELİYOR

İslam Memiş'in paylaşımında, "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadeleri yer aldı.

4 bin 500 TL SEYYANEN ZAM müjdesi! Gözle kabinede! Memura, emekliye EK ÖDEME! SGK, Bağkur’luya %37 ilave! En düşük maaş 12.596 TL...

3600 EK GÖSTERGE ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları gelecek aydan itibaren 3600 ek gösterge üzerinden ödenecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye çıkacak.

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4 bin 500 TL SEYYANEN ZAM müjdesi! Gözle kabinede! Memura, emekliye EK ÖDEME! SGK, Bağkur’luya %37 ilave! En düşük maaş 12.596 TL...

REFAH PAYI NE DEMEK?

Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

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