3'lü zam müjdesi! 17.6 milyon emekli, memur, memur emeklisine ek zam kapıda görünüyor! %5 artış, enflasyon farkıyla hesaplanan örnek maaşlar... Emekli, memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak zam tutarına çevrildi. Bu ay gündemde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret ve 3600 ek gösterge gibi konularla ilgili görüşmeler yapılıyor ve komisyonlar çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Bu süreçte de emekli, memur ve memur emeklileri de maaşlarını iyileştirecek önerilerini iletiyor. Tüm merak edilen soruların yanıtları 3 Ocak'ta netlik kazanacak.