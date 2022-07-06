3'lü planla EYT düğümü çözülecek! Kimler 45,46, 47, 50 yaşında emekli olabilecek? Kritik EYT listesi açıklandı! 9 bin - 3600 gün hesabı devreye girecek!
Emeklilikte yaşa takılanlar merakla son gelişmelerin izini sürüyor. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı Şimdi sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere geldi. Milyonlarca vatandaş, emeklilik hakkını elde etmesine ve prim borçlarını ödemesine rağmen emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılmış oluyor. Hükümet kanadından EYT'liler için çözüm önerileri masaya tek tek yatırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT son durum nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte detaylar...
EYT için pek çok çözüm ve formül gündeme gelirken, bu formüller çerçevesinde yapılacak çalışma için 5 adımlı çözüm sistemi bulunuyor. Bu adımlarda önce kapsam belirlenecek, şartlar tartışılacak, mali boyutu hesaplanacak, uygulama usulleri belirlenecek ve yasal çalışmalar yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, EYT son durum nedir? EYT yasası çıktı mı? Sorularına yanıt arıyor işte tüm merak edilenler!
3600 gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının, asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarının belli olmasının ardından sıra milyonların beklediği 2 önemli düzenlemeye geldi. Kamudaki sözleşmelilerin ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklediği adımlar önümüzdeki dönemde atılacak. Hükümetten bu konuda birbiri ardına açıklama geldi.
Ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Ekim'de Meclis açıldığında hemen gündemin sözleşmeli personel olacağını, emeklilikte yaşa takılan kesimin durumunun da Ekim'de ele alınacağını ve bir çözüme kavuşturulacağını belirtti. Peki bu çalışma nasıl yürütülecek? Gündemde hangi formüller var? İşte bu soruların yanıtları:
1. Çalışma kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.