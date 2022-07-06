3’lü planla EYT düğümü çözülecek! Kimler 45,46, 47, 50 yaşında emekli olabilecek? Kritik EYT listesi açıklandı! 9 bin - 3600 gün hesabı devreye girecek!

EYT için pek çok çözüm ve formül gündeme gelirken, bu formüller çerçevesinde yapılacak çalışma için 5 adımlı çözüm sistemi bulunuyor. Bu adımlarda önce kapsam belirlenecek, şartlar tartışılacak, mali boyutu hesaplanacak, uygulama usulleri belirlenecek ve yasal çalışmalar yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, EYT son durum nedir? EYT yasası çıktı mı? Sorularına yanıt arıyor işte tüm merak edilenler!