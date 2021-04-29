RAMAZAN İMSAKİYE
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3'lü kazanma imkanı doğdu! Tarih adım adım yaklaşıyor! SSK Bağ-Kur emeklisi bu yıl...

Milyonlarca emeklinin bu yıl pek çok kazanımı olacak. Son olarak bayram ikramiyelerine zam yapılacağı müjdesi milyonları sevindiren gelişmelerden oldu. 13 milyon emekli vatandaş Temmuz zam oranını beklerken bayram ikramiyesinin ödeneceği gün hakkında yapılan açıklamaları da takip ediyor. Bu yıl Ramazan ayı bayram ikramiyelerinin Mayıs ortalarında hesaplarda olacağı tahmin ediliyor. Emekli vatandaşlar promosyon ve ikramiye ile ek gelir sağlıyor. Ayrıca 3 yılda bir banka promosyonu ile ek kazanım şansı sürüyor. İkramiye, promosyon ve maaş zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3'lü kazanç sahibi olacak.

29.04.2021 07:13 - Son Güncelleme: 29.04.2021 07:15
3'lü kazanma imkanı doğdu! Tarih adım adım yaklaşıyor! SSK Bağ-Kur emeklisi bu yıl...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaşları olan emekli vatandaşlar aynı zamanda ikramiye ve promosyon ödemesiyle de ek gelir sağlıyor. Ayrıca her yıl iki bayram öncesi hesaplarına biner liralık ikramiye ödemesi yapılırken bu yıl ikramiyeler zamlı yatırılacak. 2021 yılın ilk ikramiye ödemesi gelecek ay belirlenen tarihlerde hesaplarda olacak. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayı zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken 3'lü kazanç fırsatı da yüzleri güldürecek. Henüz promosyon almamış olanlar bankalardan birini seçip 3 yıl taahüt vererek promosyon alma şansına sahip olabiliyor.

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3'lü kazanma imkanı doğdu! Tarih adım adım yaklaşıyor! SSK Bağ-Kur emeklisi bu yıl...

EMEKLİ 3 KERE KAZANACAK

Bu yıl 2 kez 1100'er lira bayram ikramiyesi verilecek. 3 yılda bir promosyon imkanı alan emeklilerin taban aylıkları da yükseltildi.

3'lü kazanma imkanı doğdu! Tarih adım adım yaklaşıyor! SSK Bağ-Kur emeklisi bu yıl...

Emekli maaşı bağlananlar, en az 1.500 lira aylık gelire kavuşuyor.

3'lü kazanma imkanı doğdu! Tarih adım adım yaklaşıyor! SSK Bağ-Kur emeklisi bu yıl...

Bununla birlikte, yıllık 2.200 TL bayram ikramiyesi ve 625-1.700 lira arasında promosyon yolu açıldı.

3'lü kazanma imkanı doğdu! Tarih adım adım yaklaşıyor! SSK Bağ-Kur emeklisi bu yıl...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.