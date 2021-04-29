3'lü kazanma imkanı doğdu! Tarih adım adım yaklaşıyor! SSK Bağ-Kur emeklisi bu yıl...

Milyonlarca emeklinin bu yıl pek çok kazanımı olacak. Son olarak bayram ikramiyelerine zam yapılacağı müjdesi milyonları sevindiren gelişmelerden oldu. 13 milyon emekli vatandaş Temmuz zam oranını beklerken bayram ikramiyesinin ödeneceği gün hakkında yapılan açıklamaları da takip ediyor. Bu yıl Ramazan ayı bayram ikramiyelerinin Mayıs ortalarında hesaplarda olacağı tahmin ediliyor. Emekli vatandaşlar promosyon ve ikramiye ile ek gelir sağlıyor. Ayrıca 3 yılda bir banka promosyonu ile ek kazanım şansı sürüyor. İkramiye, promosyon ve maaş zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3'lü kazanç sahibi olacak.

29.04.2021 07:13 - Son Güncelleme: 29.04.2021 07:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





