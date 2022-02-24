%39.87 zam! Kimlik ile PTTBank’a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! 30 gün içinde İŞKUR’a başvurun! Her ayın 5’inde...

İşten ayrılanlara işsizlik ödeneğiyle birlikte işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında gümlük harçlık, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor. 10 aya kadar süreyle verilen işsizlik ödeneği, yeni yılda yeni asgari ücretle birlikte zamlandı.İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni asgari ücretle ödeme tavanı 3 bin 972 liraya kadar çıktı. Peki, İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı kime, ne kadar süre ile verilecek? İşte detaylar!