3.82 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 10.000 TL hesaplara yatıyor! Almak için bunu yapmanız yeter

Kamu bankası Vakıfbank vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurularını paylaştı. 36 aya varan vade oranlarıyla kredi finansmanınızı şimdi alıp yaz sonunda ödemeye başlayabilirsiniz! Kamu bankaları her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın taleplerine göre kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank'ta müşterilerinin taleplerini görmezden gelmedi. 3 ay ertelemeli ihtiyaç finansmanı için başvuruları başlattı. Bu kredi kampanyasıyla birlikte vatandaşlar nakit desteğini şimdi alırken ödemeye eylül ayında başlıyor. Yaz sonuna kadar kredi derdine düşmüyor!