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Haberler Ekonomi 3.800,67 TL'den 33.390,45 TL'ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT'den alabilir! 24 saat sonra zamlı olarak yatırılacak

3.800,67 TL'den 33.390,45 TL'ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT'den alabilir! 24 saat sonra zamlı olarak yatırılacak

Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret bu ay açıklandı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında bir artışla belirlendi. Yapılan artışla birlikte işsizlik maaşı, stajyer ücreti, iş göremezlik ödeneği ve tazminat gibi pek çok gelir ve ödeme miktarı da yükselecek. Yeni asgari ücretin uygulanmasıyla birlikte pek çok gelir ve ödeme miktarı da etkilenecek. İşte 1 Temmuz itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücretle birlikte artacak kazançlar ve ödemeler!

30.06.2023 13:39 - Son Güncelleme: 30.06.2023 13:39
3.800,67 TL’den 33.390,45 TL’ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT’den alabilir! 24 saat sonra zamlı olarak yatırılacak

Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek.

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3.800,67 TL’den 33.390,45 TL’ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT’den alabilir! 24 saat sonra zamlı olarak yatırılacak

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN UYGULANACAK

Yeni asgari ücretin uygulanacağı 1 Temmuz itibarıyla işsizlik maaşları, stajyer ücretleri, iş göremezlik ödenekleri ve tazminat miktarları da artacak.

3.800,67 TL’den 33.390,45 TL’ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT’den alabilir! 24 saat sonra zamlı olarak yatırılacak

İşsizlik maaşı alanların aylık gelirleri yükselirken, stajyerlere ödenen ücretler de artacak. Ayrıca iş göremezlik ödeneği alanların alacakları tutarlar da yeni asgari ücretle birlikte yükselecek.

3.800,67 TL’den 33.390,45 TL’ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT’den alabilir! 24 saat sonra zamlı olarak yatırılacak

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 liradan hesaplanıyor.

3.800,67 TL’den 33.390,45 TL’ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT’den alabilir! 24 saat sonra zamlı olarak yatırılacak

Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 9 bin 932 lira veriliyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 13 bin 312 lira olacak.

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