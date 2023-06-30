3.800,67 TL’den 33.390,45 TL’ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT’den alabilir! 24 saat sonra zamlı olarak yatırılacak

Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek.