3.800,67 TL'den 33.390,45 TL'ye kadar ödeme müjdesi var! 18 yaşına giren herkes parasını PTT'den alabilir! 24 saat sonra zamlı olarak yatırılacak
Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret bu ay açıklandı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında bir artışla belirlendi. Yapılan artışla birlikte işsizlik maaşı, stajyer ücreti, iş göremezlik ödeneği ve tazminat gibi pek çok gelir ve ödeme miktarı da yükselecek. Yeni asgari ücretin uygulanmasıyla birlikte pek çok gelir ve ödeme miktarı da etkilenecek. İşte 1 Temmuz itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücretle birlikte artacak kazançlar ve ödemeler!
30.06.2023 13:39 - Son Güncelleme: 30.06.2023 13:39
Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek.