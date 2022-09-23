38 gün sonra çanlar susacak! TOKİ kontağı kapatıyor! 250 bin sosyal konut kampanyasında İstanbul öncelikli! 608 bin TL'lik 80-100 m2 daireler 2.280 TL'ye...

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)



Başvuru Bedeli 500 TL alınacaktır.

Başvurular; 5 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"

2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"

3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"

4.Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"

5. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"