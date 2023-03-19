%37 ZAM + %70 İntibak! SSK, Bağkur’lu emekliye 6.175 TL, Memura 12 bin 778 TL MAAŞ! Tablo NETLEŞTİ! 5.500, 6.000 TL aylık alanlar...

Milyonlarca kişi 2023 Temmuz ayına az bir zaman kala emekli ve memurlara ne kadar zam uygulanacağını merak eder oldu. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan emekli ve memur Temmuz zammına ilişkin yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri, Ocak ayının enflasyonunun 6,65, şubat ayının ise 3,15 çıkmasının ardından sıradaki 4 ayın enflasyon oranlarını bekliyor. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler!