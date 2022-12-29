37 üründe indirim BAŞLADI! Tarım Kredi Kooperatif, A101, BİM, ŞOK 29 Aralık -10 Ocak FİYAT LİSTESİ! Aktüel kataloğu: Tuvalet kağıdı, Ayçiçek yağı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi vererek Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yüzlerce üründe dev indirim yapılacağını açıklamıştı. Vatandaşlar market alışverişine çıkmaya hazırlanırken başta Tarım Kredi Kooperatif marketleri olmak üzere tüm zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif, A101, BİM, ŞOK 29 Aralık -10 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı...