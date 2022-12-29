37 üründe indirim BAŞLADI! Tarım Kredi Kooperatif, A101, BİM, ŞOK 29 Aralık -10 Ocak FİYAT LİSTESİ! Aktüel kataloğu: Tuvalet kağıdı, Ayçiçek yağı...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri başta olmak üzere, A101, BİM, ŞOK marketlerinin yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif, A101, BİM, ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirime girdi? Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kooperatif marketlerinde 600 çeşit ürünün ucuz fiyata satılacağını açıklamıştı. Açıklama sonrası etiket fiyatları değişmeye başladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif, A101, BİM, ŞOK 29 Aralık -10 Ocak FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, Ayçiçek yağı, et-süt ürünleri...
29.12.2022 15:28 - Son Güncelleme: 29.12.2022 15:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi vererek Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yüzlerce üründe dev indirim yapılacağını açıklamıştı. Vatandaşlar market alışverişine çıkmaya hazırlanırken başta Tarım Kredi Kooperatif marketleri olmak üzere tüm zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif, A101, BİM, ŞOK 29 Aralık -10 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı...