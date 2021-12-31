365 gün vadeli faizsiz kredi! 45.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi başvurusu! Otomobil fiyatlarında yüzde 50 düşüş ise...
Otomobil fiyatlarının hammadde sorunları ve çip krizi gibi sektörel nedenlere bağlı yükselmesinin ardından, Türkiye'de yaşanan kur hareketliliklerinin de etkisiyle fiyatlar iyice yükseldi. Yeni ekonomi planı kapsamında kurda hafif bir düşüş yaşanması ile gelen indirimler ise vatandaşları memnun ediyor. Bu dönemde sıfır veya ikinci el otomobil almak isteyen çok sayıda vatandaş ise faizsiz kredi sunan katılım bankalarını tercih etmeye başladı. İşte en uygun faizsiz taşıt kredileri.
Ayrıca faizsiz ve düşük kar oranları ile sağlanan krediler ile herkesin otomobil sahibi olması hedefleniyor. Türkiye'nin önde gelen katılım bankaları tarafından sunulan ikinci el taşıt kredilerinde esnek ödeme seçeneklerine de yer verildi.
10 yaşa kadar olan ikinci el tüm araçlarda geçerli olmak üzere, araç değerinin yüzde 70'ine kadar kredi tahsis edilecek. Faizsiz ikinci el taşıt kredisi desteği sağlayan bankalar ise şunlardır:
- Vakıf Katılım Bankası
- Albaraka Türk Katılın Bankası
- Türkiye Finans Katılım Bankası
Kuveyt Türk Faizsiz Taşıt Kredisi
Sıfır veya ikinci el otomobil satın almak isteyenler Kuveyt Türk Katılım Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kullanarak hayallerindeki araçlara kavuşabilecekler. 2. el araçlarda 10 yaşa kadar finansman desteği sağlanması hedeflenmiştir.