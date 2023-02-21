3600'den kısmi emeklilik + SSK'lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! EYT'de Meclis'e SON 7! Maaşlar 1 Nisan 2023'ten itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlere emeklilik yolunu açan düzenlemenin haftaya Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hem düzenlemenin içeriğinde Meclis aşamasında bir değişiklik olup olmayacağı hem de ilk maaşların ne zaman bağlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Borçlanma ve ihya başvurusu yapanların da dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. İşte en çok merak edilen soruların yanıtları...