3600 günle yaş şartı esnetilecek! EYT'yi kapsamayanlara prim formülü geliyor! Günlerini sayan EYT'liler için primsiz 48,49,50 yaşında emeklilik!

EYT konusunda her geçen gün gelişmeler merak edilip takibe alınıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik formüller merak edilirken, pirimi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklentiye kapıldı. EYT düzenlemesi çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek. Bu kapsamda yaşın esnetilmesi, staj yapanlar ve esnaf başta olmak üzere borçlanma talepleri gündeme geldi. Peki, 3600 günde şartlar değişecek mi? EYT'liye yeni borçlanma imkanları verilecek mi? İşte merak edilen detaylar haberimizde!