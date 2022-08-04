3600 günle yaş şartı esnetilecek! EYT'yi kapsamayanlara prim formülü geliyor! Günlerini sayan EYT'liler için primsiz 48,49,50 yaşında emeklilik!
Uzun bir süredir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için yeni gelişme var mı EYT çıkacak mı soruları merakla izleniyor. Öte yandan yaş şartını tamamlamış ancak primi eksik olanlar da günceme geldi. Bu konuda 3 formül gündeme geldi. İşte EYT'de prim formülüne dair merak edilenler!
EYT konusunda her geçen gün gelişmeler merak edilip takibe alınıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik formüller merak edilirken, pirimi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklentiye kapıldı. EYT düzenlemesi çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek. Bu kapsamda yaşın esnetilmesi, staj yapanlar ve esnaf başta olmak üzere borçlanma talepleri gündeme geldi. Peki, 3600 günde şartlar değişecek mi? EYT'liye yeni borçlanma imkanları verilecek mi? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Yapılan açıklamalar Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların en geç önümüzdeki Ocak ayında tamamlanacağını gösteriyor.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.