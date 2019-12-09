3600 ek göstergeyle maaşlara 23 bin lira zam! 3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge son durum!
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri ve son durum oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda dolgun bir içerik hazırladık. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olan memurların alacağı 3600 ek gösterge sonrası maaşlarda 400 lira ile 500 lira arasında artış olacak. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak araştırması yaklaşık 1.6 milyon emekli ve memurun gündeminde. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge geriye dönük işletilebilir mi? 3600 ek gösterge nedir, neden önemli? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler....
Ek gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Maaş artışından yararlanacaklar da ise bu artışlar yıllık 400 lira ile 500 lira arasında değişecek. Çalışmalar sonucunda taslak oluşturuldu. Yapılacak düzenleme ile 23 bin TL'ye kadar ikramiye artışı söz konusu olacak. Emekli maaşlarında ise 750 TL'ye varan bir artış gözlenecek. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar....
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.
MAAŞLARA ZAM
Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.
İKRAMİYELERİ DE ARTACAK
Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak