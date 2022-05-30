3600 ek göstergede son kademe! Mesleklere göre maaşlar belli oldu! Emekli aylıkları artacak en az 49.444 TL ikramiye ufukta! Polis, hemşire, öğretmen yeni maaş tablosu
Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge için çıkacak sonuçlara kilitlenmiş durumda. 3600 ek göstergede artık son viraja girildi ve son taslak ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 taslak üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde kamoyuna bilgi verilmesi bekleniyor. Taslaklardan birindeki detay ise oldukça dikkat çekici. Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Peki, 3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor, maaşlarla ikramiyeler ne kadar artacak? Emekli memurlar ikramiye farkı alacak mı? Yeni göstergeler hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde!
3600 ek gösterge için geri sayım son sürat devam ediyor. 3600 ek gösterge taslakları tamamlandı. Gözler yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı meslekler başta olmak üzere ek göstergede yeni düzenlemeler yapılırken Bilgin, düzenlemenin Mayıs ayı itibarıyla netlik kazanacağını belirtmişti. Peki, 3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor, maaşlarla ikramiyeler ne kadar artacak? Emekli memurlar ikramiye farkı alacak mı? Yeni göstergeler hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde!
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge için çıkacak sonuca odaklanmış durumda. 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaşlar nasıl artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları sürekli olarak araştırılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 taslak üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.