3600 ek göstergede son kademe! Mesleklere göre maaşlar belli oldu! Emekli aylıkları artacak en az 49.444 TL ikramiye ufukta! Polis, hemşire, öğretmen yeni maaş tablosu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge için çıkacak sonuca odaklanmış durumda. 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaşlar nasıl artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları sürekli olarak araştırılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 taslak üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.