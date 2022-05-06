3600 ek gösterge ZAMMI! Maaş, aylık, ikramiye hepsi artıyor! Hesaplamalar yeniden yapılacak! 820 lira birden verilecek! Dul, yetim, emekli, memur...
SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | Ek gösterge düzenlemesi geliyor. Bu yıl içinde hayata geçirilecek. Milyonlarca kişinin maaşı değişecek. Dul ve yetim aylığı alanlar, öğretmen, hemşire, polis, memur ve emekliler etkilenecek. Maaşlar ve aylıklar sil baştan yapılacak. 3600 ek gösterge için geri sayım devam ederken vatandaşlar konuya ilişkin açıklamaları da yakından takip ediyor. Bilindiği üzere ilk toplantı 16 Şubat, ikincisi de 16 Mart'ta gerçekleştirilmişti. En kritik üçüncü toplantı ise 10 Mayıs'ta yapılacak. Peki ek gösterge kimleri teğet geçecek, kimleri mutlu edecek? İşte detaylar...
3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ | Ek gösterge artışıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir gündemde olan ek gösterge çalışmalarında artık sona gelindi. Milyonlarca kişinin beklentisini karşılayacak. Son toplantıya artıl sayılı günler kaldı. Toplantıda son şekil verilecek ve kamoyuyla paylaşılacak. Bekleyiş devam ederken öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, sağlık ve teknik hizmetler dahil milyonlarca memur ve memur emeklisi kadar dul ve yetim maaşı alanlar da heyecanlı. Çünkü artıştan dul ve yetim maaşı alanlar da etkilenecek. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergenin maaşlara yansıması nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
SON TOPLANTI SALI GÜNÜ!
10 Mayıs Salı günü 3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek olan komisyon toplanıyor. Toplantı ile birlikte tüm detaylar gün yüzüne çıkacak.
Öğretmen, polis, din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak. 3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Uygulamanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak belirlendi. Öğretmen maaşı ve emekli ikramiyelerindeki artış belli oldu. Emekli Sandığı'ndan dul ve yetim maaşı alanlar ise kendilerinin maaşının nasıl değişeceğini merak ediyor. İşte sıkça soruların yanıtları ve 3600 ek göstergede son durum!
Cevap
Öğretmenlerin ek göstergesi 15 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere birinci derece için 3600 olarak belirlendi ve bu konuda kanun da yayımlandı. Emekli Sandığı'na tabi olanlar açısından ek gösterge, emekli aylığının önemli bir unsurudur.
15 Ocak 2023'te birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olunca daha önceden birinci dereceden ve 3000 ek göstergeden bağlanmış aylıklar da 3600 ek göstergeye göre yeniden belirlenecektir.
Dolayısıyla babanız birinci dereceden emekli olmuşsa annenizin ve sizin babanızdan dolayı bağlanan aylıklarınız yeniden hesaplanıp artırılacaktır.