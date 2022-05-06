3600 ek gösterge ZAMMI! Maaş, aylık, ikramiye hepsi artıyor! Hesaplamalar yeniden yapılacak! 820 lira birden verilecek! Dul, yetim, emekli, memur...

Cevap

Öğretmenlerin ek göstergesi 15 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere birinci derece için 3600 olarak belirlendi ve bu konuda kanun da yayımlandı. Emekli Sandığı'na tabi olanlar açısından ek gösterge, emekli aylığının önemli bir unsurudur.

15 Ocak 2023'te birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olunca daha önceden birinci dereceden ve 3000 ek göstergeden bağlanmış aylıklar da 3600 ek göstergeye göre yeniden belirlenecektir.

Dolayısıyla babanız birinci dereceden emekli olmuşsa annenizin ve sizin babanızdan dolayı bağlanan aylıklarınız yeniden hesaplanıp artırılacaktır.