3600 ek gösterge şartları neler? 3600 ek gösterge çıktı mı? Öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'e ilk gelecek tasarılardan biri olması bekleniyor. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşına yansıyacak olan 3600 ek gösterge nedir ve ne zaman maaşlara yansıyacak araştırması gündemde. Meclis'in açılmasıyla 3600 ek gösterge yeniden gündeme geldi, araştırmalar başladı. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla, daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. İntibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak. Peki 3600 ek gösterge çıkacak mı? İkramiye zammı ve ek ödeme artışında son durum ne?

09.10.2019 13:05 - Son Güncelleme: 09.10.2019 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





