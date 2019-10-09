3600 ek gösterge şartları neler? 3600 ek gösterge çıktı mı? Öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?
3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'e ilk gelecek tasarılardan biri olması bekleniyor. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşına yansıyacak olan 3600 ek gösterge nedir ve ne zaman maaşlara yansıyacak araştırması gündemde. Meclis'in açılmasıyla 3600 ek gösterge yeniden gündeme geldi, araştırmalar başladı. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla, daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. İntibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak. Peki 3600 ek gösterge çıkacak mı? İkramiye zammı ve ek ödeme artışında son durum ne?
3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli ikramiyelerinin de 25 bin TL artması bekleniyor. Bu nedenle 250 bin kişinin emeklilik dilekçesini beklettiği gelen bilgiler arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisler için 3600 ek göstergenin çıkarılması talimatını vermişti. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanması gerektiği yönünde görüş bildiriyor. 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği şu an için netleşmedi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar...
Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 650 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak. 25
YIL HİZMETTE 21 BİN LİRA FARK
25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi, 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak, emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak.
ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA YER ALIYOR
Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların 1 Ekim'de açılacak yeni dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.