3600 ek gösterge farkı YATTI MI? 00:00'da hesaplara para yağacak! Bayram ikramiyesi + İntibak zammına ek 27 Ocak MÜJDESİ! 1.300 artış! SSK, Bağ-Kur, 4C...
SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de bu hafta başladı. Milyonlarca memur emeklisine de hem yüzde 30 zammın hem de ek gösterge artışının farkı ödenecek. Ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında 260 lira artış oldu. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirdi. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesinin emekli aylıklarına etkisi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 587 lira oldu. Peki 3600 ek gösterge farkı ne kadar, kaç TL? 3600 ek gösterge farkı yattı mı, ne zaman, hangi gün yatacak?
3600 ek gösterge farkı yattı mı, ne zaman yatacak soruları sıkça araştırılır oldu. Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında zamlarını aldı. Vatandaşların kazanımları ek iyileştirmelerle arttı. Zam oranı emekliler için refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldı. Öte yandan ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. . Memur emeklileri ilk farkı yüzde 30 zam nedeniyle alacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlara ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirecek.
EN AZ 1.823 TL ZAM FARKI
Yüzde 30 Ocak zammı en düşük memur emeklisi aylığını 6 bin 78 liradan 20 kuruştan 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 823 lira 46 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 823 lira 46 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 470 lira ödeme yapılacak. Bu farkın bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor. Ödeme tarihi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Ödemeler en geç ay başında bekleniyor. Ancak daha önce de yapılabilecek.
Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirdi. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesinin emekli aylıklarına etkisi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 587 lira oldu.
FARK TUTARLARI 27 OCAK'TAN İTİBAREN ÖDENMEYE BAŞLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farklarının yatacağı tarihi açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların; aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacak.