3600 ek gösterge farkı YATTI MI? 00:00’da hesaplara para yağacak! Bayram ikramiyesi + İntibak zammına ek 27 Ocak MÜJDESİ! 1.300 artış! SSK, Bağ-Kur, 4C...

EN AZ 1.823 TL ZAM FARKI

Yüzde 30 Ocak zammı en düşük memur emeklisi aylığını 6 bin 78 liradan 20 kuruştan 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 823 lira 46 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 823 lira 46 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 470 lira ödeme yapılacak. Bu farkın bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor. Ödeme tarihi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Ödemeler en geç ay başında bekleniyor. Ancak daha önce de yapılabilecek.