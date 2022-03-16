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Haberler Ekonomi 🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile meslek meslek maaş hesabı!

🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile meslek meslek maaş hesabı!

Kamu çalışanlarının, emeklilerin gözü kulağı bugün Memur-Sen ile yapılacak 3600 ek gösterge toplantısına çevrildi. Milyonların beklediği 2. toplantı bugün yapılıyor. Ek gösterge dosyası için hazırlanan taslakta, tüm mevcut unvanlarda yer alan ek göstergelerin 600 gösterge rakamı artırılması, aşağıda kalan genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, şube müdürü, mahalli idarelerde ve üniversitelerdeki daire başkanları gibi düşük kalan unvanlarda görevin önemi, sorumluluk ve hiyerarşik konuma göre belirlenmesi gibi maddeler yer alıyor. Öte yandan, 3600 ek göstergenin çıkması durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az %18 ile %22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler ve meslek meslek maaş hesabı haberimizde!

takvim.com.tr
16.03.2022 09:57 - Son Güncelleme: 16.03.2022 09:57
🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile meslek meslek maaş hesabı!

Memur ve memur emeklisinin maaş hesabında önemli bir kriter olan ek gösterge, ne kadar yüksek olursa maaşa da o kadar yüksek etki ediyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesinin ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurların maaşlarında ve emekli olurken aldıkları ikramiye oranlarında ciddi bir artış yaşanacak. Bu gelişmelerle birlikte memur ve emeklisinin maaşlarına bir kez daha zam gelecek. Bugün 3600 ek gösterge kapsamında 2. toplantı gerçekleşiyor. Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile meslek meslek maaş hesabı!

Kamu çalışanlarının gözü, kulağı Memur-Sen ile yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında. İkinci toplantı bugün yapılacak. Kapsam genişleyecek, tasarı Mayıs'ta TBMM gündemine gelecek...

🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile meslek meslek maaş hesabı!

Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, bugün ikinci kez toplanacak.

🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile meslek meslek maaş hesabı!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıya, Memur- Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile meslek meslek maaş hesabı!

KİMLERİ KAPSIYOR?
Çalışmalarda 657 ayılı Kanun'un (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelenerek ek gösterge rakamları kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre ele alındı.

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