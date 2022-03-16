🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile meslek meslek maaş hesabı!
Kamu çalışanlarının, emeklilerin gözü kulağı bugün Memur-Sen ile yapılacak 3600 ek gösterge toplantısına çevrildi. Milyonların beklediği 2. toplantı bugün yapılıyor. Ek gösterge dosyası için hazırlanan taslakta, tüm mevcut unvanlarda yer alan ek göstergelerin 600 gösterge rakamı artırılması, aşağıda kalan genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, şube müdürü, mahalli idarelerde ve üniversitelerdeki daire başkanları gibi düşük kalan unvanlarda görevin önemi, sorumluluk ve hiyerarşik konuma göre belirlenmesi gibi maddeler yer alıyor. Öte yandan, 3600 ek göstergenin çıkması durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az %18 ile %22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler ve meslek meslek maaş hesabı haberimizde!
Memur ve memur emeklisinin maaş hesabında önemli bir kriter olan ek gösterge, ne kadar yüksek olursa maaşa da o kadar yüksek etki ediyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesinin ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurların maaşlarında ve emekli olurken aldıkları ikramiye oranlarında ciddi bir artış yaşanacak. Bu gelişmelerle birlikte memur ve emeklisinin maaşlarına bir kez daha zam gelecek. Bugün 3600 ek gösterge kapsamında 2. toplantı gerçekleşiyor. Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
Kamu çalışanlarının gözü, kulağı Memur-Sen ile yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında. İkinci toplantı bugün yapılacak. Kapsam genişleyecek, tasarı Mayıs'ta TBMM gündemine gelecek...
Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.
İlk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, bugün ikinci kez toplanacak.