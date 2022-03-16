🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile meslek meslek maaş hesabı!

Memur ve memur emeklisinin maaş hesabında önemli bir kriter olan ek gösterge, ne kadar yüksek olursa maaşa da o kadar yüksek etki ediyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesinin ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurların maaşlarında ve emekli olurken aldıkları ikramiye oranlarında ciddi bir artış yaşanacak. Bu gelişmelerle birlikte memur ve emeklisinin maaşlarına bir kez daha zam gelecek. Bugün 3600 ek gösterge kapsamında 2. toplantı gerçekleşiyor. Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...