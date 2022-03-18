3600 ek gösterge bekleyenler için Meclise sunulacağı tarih belli oldu! Maaşlar artacak mı? Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi zamlanıyor!

4 milyonu kamu çalışanı ve 2,5 milyonu da memur emeklisi olmak üzere yaklaşık 6 milyondan fazla vatandaşın beklediği düzenleme nihayet kısa süre içinde Meclis'e gelecek. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar ve sendikalar ile ortak yürütülen çalışma kapsamında emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde ciddi bir artış olması bekleniyor. 3600 ek gösterge için yapılan 2. toplantı sonrasın birçok detay belli oldu.