3600 ek gösterge bekleyenler için Meclise sunulacağı tarih belli oldu! Maaşlar artacak mı? Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi zamlanıyor!
Emekli maaşı ve ikramiyelerinde artış sağlayacak yeni düzenlemenin detayları belli oldu. 3600 ek gösterge meselesinin çözümünde geçtiğimiz gün yapılan son toplantı sonrasında Haziran ayında konunun Meclis'e getirilmesi belirlendi. 3600 ek gösterge için yapılan 2'inci toplantı sonrasında ortaya çıkan birçok detay ise en çok emekli maaşı olan ve önümüzdeki dönem emekli olacak kişiler için büyük önem arz ediyor. Memur emeklisi maaşı ve emekli ikramiyelerini kapsayan çalışma kapsamında, ilgili grup için yapılan düzenlemede birçok önemli sorunun da çözüme kavuşturulması hedefleniyor. İşte emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında yeni detaylar
4 milyonu kamu çalışanı ve 2,5 milyonu da memur emeklisi olmak üzere yaklaşık 6 milyondan fazla vatandaşın beklediği düzenleme nihayet kısa süre içinde Meclis'e gelecek. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar ve sendikalar ile ortak yürütülen çalışma kapsamında emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde ciddi bir artış olması bekleniyor. 3600 ek gösterge için yapılan 2. toplantı sonrasın birçok detay belli oldu.
👉Emekli Maaşlarında Artış Yolda!
Emeklilerin 2022 yılında kazanımları devam ediyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi kadrolarında yer alan kişilerin 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında alacakları maaş ve ikramiyelerinde ciddi bir düzenleme görülmesi bekleniyor.
3600 ek göstergenin uygulanmaya başlaması halinde 30 yıllık hizmet süresi olan bir kişi için emekli aylığının 6 bin 800 lira seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.