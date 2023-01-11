3600-4500-5400 gün kazancıyla EYT'li-EYT'siz kısmi emeklilik! 09/1999 ~ 12/2008 sigorta + 10+15 yıl erken emeklilik! 1-2 yıl başlangıcı geriye çekecek! Staj avantajlı...

EYT'de tüm şartlar netleşti ve Meclis'e geleceği tarih merakla bekleniyor. Tam emeklilik için primi eksik olanlar 3600-5400 prim formülüyle erken emekli olabilecek. Prim eksik ise 3600-5400 günü tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılacak. 3600 gün yani 10 yıllık primi olan kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmuşsa emeklilik yolu açılacak. Peki, kimler kısmi emeklilik şartlarından yararlanabilir? EYT'liler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecek mi? İşte son gelişmeler ve şartlar...