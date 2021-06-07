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36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar para çekme fırsatı! Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok!

75 bin TL'ye kadar para çekme fırsatı! Paraya sıkıştıysanız dert etmeyin! Bankalar 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunmaya devam ediyorlar. Her bankanın farklı faiz uygulamaları bulunmaktadır ve vade oranları değişiklik göstermektedir. İhtiyaç kredisi en çabuk cevap alınabilen, küçük miktarlarda harcamalar için tercih edilen bir kredidir. Bireyler genelde, acil nakit ihtiyaçları, düğün masrafları, eğitim harcamaları, sağlık harcamaları gibi zaruri ihtiyaçlar için bu krediye başvururlar. Bankalar hep farklı farklı reklamlar ve kampanya isimleriyle kişilere farklılık oluşturduklarını gösterirler ancak, çok zaruri bir durum oluşmadığı sürece hepsi aynı şartlar ve aynı koşullar altında bu krediyi kullanıma izin verirler.

07.06.2021 08:34 - Son Güncelleme: 07.06.2021 08:34
36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar para çekme fırsatı! Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok!

Bankalar 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunmaya devam ediyorlar. Her bankanın farklı faiz uygulamaları bulunmaktadır ve vade oranları değişiklik göstermektedir. İhtiyaç kredisi en çabuk cevap alınabilen, küçük miktarlarda harcamalar için tercih edilen bir kredidir. Bireyler genelde, acil nakit ihtiyaçları, düğün masrafları, eğitim harcamaları, sağlık harcamaları gibi zaruri ihtiyaçlar için bu krediye başvururlar. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bankalar müşterilerine özel kredi kampanyaları oluşturmaktadır. Birçok banka farklı faiz oranları ile 36 ay vade de 75 bin TL'ye varan kredi fırsatı sunmaya devam ediyor.

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36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar para çekme fırsatı! Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok!

Ziraat Bankası faiz oranları ve kredi fırsatları

Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bankalar müşterilerine özel kredi kampanyaları oluşturmaktadır. Birçok banka farklı faiz oranları ile 36 ay vade de 75 bin TL'ye varan kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Yüzlerce insan anlık nakit ihtiyacı yaşarken bir de ekonomik olarak zor günler geçirmeye devam ediyorlar.

36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar para çekme fırsatı! Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok!

Bu süreçte bankalar müşterilerinin yanında olmak nakit gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kredi kampanyaları oluşturuyorlar ve bu kampanyaları bin TL'den 100 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Kredilerinde uygun faiz oranları ve 36 ay vade fırsatı da sunmaktadırlar.

36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar para çekme fırsatı! Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok!

Enpara kredi faiz oranı ve kredi kampanyası

Finansbank bünyesinde bankacılık işlemi gerçekleştiren Enpara 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Ve kişilerin bu kredi için gelir belgesi, kefil ve ipotek kefil göstermeye gerek duyulmaktadır.

36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar para çekme fırsatı! Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok!

Garanti Bankası kredi kampanyası ve faiz oranları

Garanti Bankası 36 ay vade ile 15000 ile 100000 arasında kredi fırsatı sunmaya devam ediyor.