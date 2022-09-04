36 ay vade! 3 ay geri ödeme yok! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! 4.000, 5.000, 10.000 ve 20.000 TL veriliyor!

Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren haberlerden birisi de 3 ay geri ödeme olmadan vatandaşlara nakit avans veriliyor. Hem de 36 vade avantajıyla vatandaşlara bu hizmet sunuluyor. Bankalar vatandaşlara az faizle kredi hizmeti sunuyor. Hem de kişilerin bankaya bile gitmesine lüzum kalmıyor.