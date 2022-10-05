3.500 TL maaşlı emekliye DEV promosyon! 8-9-10 bin TL dağıtılıyor! 4a, 4b, 4c'linin maaş hesabına para yatacak! O bankalar...
Emeklilere bankalardan müjde! Onaylandığında 3 gün içinde hesabınızda paranızı görebilirsiniz. Promosyon kampanyaları devam ediyor. Yapılan son duyuruya göre Ekim ayının son gününe kadar promosyon başvurusu için banka şubesine gidebilirsiniz. Ayrıca Ekim ayında Ziraat, TEB, İNG, Yapı Kredi, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankalar kampanyalarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşımı nasıl taşırım?
Milyonlarca emekli bugün başvuru yaparak 10 bin TL'ye kadar ödeme alabilecek. Denizbank, Yapı Kredi Bankası, TEB, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası Ekim ayı müjdesini resmen duyurdu. 1.000 TL, 1.500 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar dev promosyonla karşı karşıya kalacak. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Nasıl promosyon alırım? İşte 2022 Ekim ayı kamu ve özel banka promosyon kampanyalarının tümü...
DENİZBANK'TAN 1.750 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler için promosyon tutarı şöyle;
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL
1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Ayrıca emekli maaşınızı DenizBank şubelerine gelmeden Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayarak maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.
Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
AKBANK'TAN 7000 TL PROMOSYON
Emekliler; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında bankaya taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Emekli promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen kişilerin, SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir.