3.500 TL maaşlı emekliye DEV promosyon! 8-9-10 bin TL dağıtılıyor! 4a, 4b, 4c’linin maaş hesabına para yatacak! O bankalar...

Milyonlarca emekli bugün başvuru yaparak 10 bin TL'ye kadar ödeme alabilecek. Denizbank, Yapı Kredi Bankası, TEB, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası Ekim ayı müjdesini resmen duyurdu. 1.000 TL, 1.500 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar dev promosyonla karşı karşıya kalacak. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Nasıl promosyon alırım? İşte 2022 Ekim ayı kamu ve özel banka promosyon kampanyalarının tümü...