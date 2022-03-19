💸35 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık ödeme planı! 📣Nakit ihtiyacı olanlar bakmadan geçmeyin! Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası faiz oranları…

Borçlarını kapatmak, girişimci olmak, eşya yenilemek gibi daha pek çok ihtiyaçtan ötürü nakit paraya sıkışanlar bankalara başvurarak ihtiyaç kredisi çekmek istiyor. Bunun için en uygun geri ödeme koşulları bulunan bankayı tercih etmek isteyen vatandaşlar karşılaştırma yapmak için internette araştırmalarını hızlandırıyor. Nakit ihtiyacı olanların merak ettiği 35 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık ödeme planı haberimizden öğrenebilirsiniz. Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası gibi daha pek çok bankanın faiz oranlarını güncel olarak inceleyebilirsiniz.