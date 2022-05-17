3294 sayılı kanun kapsamında 500 TL karşılıksız olarak hesaplara yatıyor! Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi nikahlı eşini kaybetmiş olan kadınlara ve annesini, babasını veya her iki ebeveynini birden kaybetmiş olan çocuklara, düzenli nakit yardımı hizmeti sunacağı açıkladı. İşte bakanlığın ilgili nakit yardımı programlarına ilişkin ayrıntılar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eşini Kaybetmiş Olan Kadınlara Nakit Yardımı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde eşini kaybetmiş olan kadınların maddi anlamda mağdur olmamaları ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına nakit hizmeti sunacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan ve eşini kaybetmiş olan kadınların hizmetine sunulan yardım programının güncel tutarı, 500 TL olarak belirlendi. Bakanlık, ilgili yardımın her ay için hesaplanacağını ve 2 ayda bir hesaplara aktarılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Öksüz ve Yetimlere Nakit Yardımı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde annesini, babasını veya her iki ebeveynini birden kaybetmiş olan öksüz ve yetimlere de nakit yardımı sunacağını ilan etti.