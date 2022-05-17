3294 sayılı kanun kapsamında 500 TL karşılıksız olarak hesaplara yatıyor! Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan ve eşini kaybetmiş olan kadınların hizmetine sunulan yardım programının güncel tutarı, 500 TL olarak belirlendi. Bakanlık, ilgili yardımın her ay için hesaplanacağını ve 2 ayda bir hesaplara aktarılacağını bildirdi.