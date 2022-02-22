32 günlük vadeli mevduatın 20.000 TL’nize sağlayacağı getiri! Alternatif Bank, Burgan Bank, Akbank, CEPTETEB, ING ve Denizbank faiz oranları

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında kademeli olarak hayata geçirilmesinin ardından iki ayda söz konusu hesaplar için Hazine destekli 193 milyar lira ve 259 milyar lira TCMB destekli olarak toplamda 452 milyar lira kur korumalı ve katılma fonu bakiyesi oluştu. Ayrıca döviz ve altın hesaplarında dönüşümün yapılmasına yönelik teşvikler de uygulanmaya devam ediyor.