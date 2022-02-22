32 günlük vadeli mevduatın 20.000 TL'nize sağlayacağı getiri! Alternatif Bank, Burgan Bank, Akbank, CEPTETEB, ING ve Denizbank faiz oranları
Bankalar vadeli mevduat hesaplarında yeni oranları duyurmaya başladı. Bir süredir yüksek perdeden sunulan hoş geldin faiz oranlarının düşüşe geçmesi ise yeni dönemde en yüksek faiz getirisi veren banka üzerinden yatırımlarını değerlendirmek isteyenleri zor durumda bıraktı. Öte yandan kur korumalı TL mevduat hesaplarında görülen ciddi mevduat artışı vatandaşların bu hesapları tercih etmelerine de neden oldu. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faiz oranlarına sahip bankalar arasında ise rekabet devam ediyor. İşte en yüksek mevduat getirisi sağlayan o bankalar
22.02.2022 09:31 - Son Güncelleme: 22.02.2022 09:34
Kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde toplam 452 milyar lira seviyesinde bakiye oluştuğu aktarıldı. Söz konusu hesaplar için toplam müşteri sayısının ise 757 bin kişiye ulaştığı ifade ediliyor. Bu kişiler arasında ağırlıklı olarak tercihin ise 3 aylık vade olarak yapıldığı aktarıldı.
Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında kademeli olarak hayata geçirilmesinin ardından iki ayda söz konusu hesaplar için Hazine destekli 193 milyar lira ve 259 milyar lira TCMB destekli olarak toplamda 452 milyar lira kur korumalı ve katılma fonu bakiyesi oluştu. Ayrıca döviz ve altın hesaplarında dönüşümün yapılmasına yönelik teşvikler de uygulanmaya devam ediyor.