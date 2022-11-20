32 günlük vadeli mevduat hesabında en yüksek faiz hangi bankada? Nakit birikimi olana yüksek hoş geldin faizi ile aylık 8.000 TL para!
Eğer nakit birikiminiz varsa hiç beklemeden bir vadeli mevduat hesabı açtırın. Çünkü yüksek hoş geldin faizi ile aylık 8.000 TL tatlı para kazanma şansınız var!
20.11.2022 16:08 - Son Güncelleme: 20.11.2022 16:08
Yatırım maksatlı en çok tercih edilen banka hesap türlerinden bir tanesi vadeli mevduat hesabıdır. Faiz seviyesi yüksek olduğu takdirde hesapta biriken paranız bekledikçe size kazanç sağlayacaktır. TL haricinde, döviz ya da altın hesabına da paranızı koyma şansınız var. Bu hesapları açtırmakta asıl hedef hesabınızdaki yatırımın katiyen değer kaybetmeden sık sık size getirisi olmasıdır.
Hal böyle olunca da, bankalar vadeli mevduat hesabı açtırmak isteyen her müşterisi için faiz oranlarını belirleyip onlara destek olmak İçin elinden geleni yapar.