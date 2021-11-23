32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi! 32 günlük faiz getirisi...TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada?

Parasını Türk Lirası'nda değerlendirenler kazanıyor! Duyan bankaya koşuyor. 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi! Bankalar 23 Kasım 2021 tarihli son faiz güncellemesi ile hem Türk Lirası hem de dolar kuru amacıyla 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli hesap açmak amacıyla tercih ettiğiniz rastgele bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de sayesinde hesaplarınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de durumu hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil programı üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.