32 günlük mevduat faizine son dakika dolar ayarı! Vadeli mevduat hesabı açan TL sahiplerine aylık 8.328,77 TL net faiz getirisi

👉 En Yüksek Mevduat Faiz Oranları

32 günlük vadede en yüksek mevduat faiz oranları yine özel bankalar tarafından sunuluyor. Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren iki özel banka olan Alternatif Bank ve Fibabanka, %20,50 faiz oranı ile en yüksek vadeli mevduat kazancını sunana bankalar arasında ilk sırada yer aldı.