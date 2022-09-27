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Haberler Ekonomi 32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat! Paranız parayı çekecek! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz

32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat! Paranız parayı çekecek! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz

Birikimi olan vatandaşları sevindiren haber! Bankalar bu vatandaşlar bağlamında yeni bir kampanya hazırladı. Buna göre yüksek faiz oranları ile paralarını değerlendirebilecekler. Yapılması gereken tek şey bankada hesap açmak! Ardından paranız durdukça değerlenecek. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız haberin devamını okuyun.

takvim.com.tr
27.09.2022 16:21 - Son Güncelleme: 27.09.2022 16:21
32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat! Paranız parayı çekecek! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz

32 günlük vadeli mevduat oranları hesaplandı. Bankaların % 23 faizle birikimleri destekleyecekleri belirlendi. Rakamlar son zamanlara göre iç açıcı. Böylece vatandaşın ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılanması hedefleniyor. Parasını yastık altında değil de bankada muhafaza etmek isteyen şahıslar amacıyla kusursuz bir fırsat. En yüksek faiz oranında paranızı değerlendirebilirsiniz.

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32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat! Paranız parayı çekecek! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz

Yüksek Faiz Oranıyla Mevduat Hesabı

Birikimi olan vatandaşlar parasını nereye yatıracaklarını hesaplamaktadır. Her bankanın ayrı kampanyaları ve faiz oranları bulunmaktadır.

32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat! Paranız parayı çekecek! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz

Mevduat hesabı söz hususu olduğunda daha dikkatli davranmak gerektiğinden bankalar kampanyalara 1 sene süresince yine etmektedir.

32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat! Paranız parayı çekecek! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz

Böylece müşterileri kendilerine çekmeyi başarmaktadır. Fakat birtakım bankalar bu hususta daha çok tercih edilmektedir.

32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat! Paranız parayı çekecek! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz

Yapılan incelemelere göre en yüksek faizi veren banka Alternatif Bank'tır. Banka müşterilerine senelik %23 oranında faiz olanağı sunmaktadır.

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