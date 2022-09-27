32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat! Paranız parayı çekecek! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz
Birikimi olan vatandaşları sevindiren haber! Bankalar bu vatandaşlar bağlamında yeni bir kampanya hazırladı. Buna göre yüksek faiz oranları ile paralarını değerlendirebilecekler. Yapılması gereken tek şey bankada hesap açmak! Ardından paranız durdukça değerlenecek. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız haberin devamını okuyun.
27.09.2022 16:21 - Son Güncelleme: 27.09.2022 16:21
32 günlük vadeli mevduat oranları hesaplandı. Bankaların % 23 faizle birikimleri destekleyecekleri belirlendi. Rakamlar son zamanlara göre iç açıcı. Böylece vatandaşın ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılanması hedefleniyor. Parasını yastık altında değil de bankada muhafaza etmek isteyen şahıslar amacıyla kusursuz bir fırsat. En yüksek faiz oranında paranızı değerlendirebilirsiniz.