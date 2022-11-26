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Haberler Ekonomi 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor! Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor!

32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor! Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor!

Hesabında parası olan vatandaşları yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün daha çok artıyor. Faiz oranlarında yaşanan gelişmeler son günlerin en popüler hizmetleri olarak biliniyor.

takvim.com.tr
26.11.2022 09:57 - Son Güncelleme: 26.11.2022 09:57
32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor! Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor!

32 günlük faizi net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor. Hesapta parası olan kişileri yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün geniş standartlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bankalar tarafından vadeli mevduat faizi için geniş imkanlar sunuluyor. Bu kapsamda vatandaşlar en fazla faizi veren bankaya paralarını yatırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor! Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor!

500.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

Anadolubank

Renkli Hesap
Faiz: %24,00
Net Kazanç: 9.994,52 TL

32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor! Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor!

Odeabank

Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %23,00
Net Kazanç: 9.578,08 TL


32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor! Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor!

Alternatif Bank

VOV Hesap
Faiz: %23,00
Net Kazanç: 9.578,08 TL


32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor! Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor!

N Kolay

Faiz: %25,00
Net Kazanç: 10.410,96 TL

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