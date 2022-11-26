32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor! Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor!

32 günlük faizi net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor. Hesapta parası olan kişileri yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün geniş standartlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bankalar tarafından vadeli mevduat faizi için geniş imkanlar sunuluyor. Bu kapsamda vatandaşlar en fazla faizi veren bankaya paralarını yatırıyor.