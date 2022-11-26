32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor! Hesapta toplu parası olan zil takıp oynuyor!
Hesabında parası olan vatandaşları yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün daha çok artıyor. Faiz oranlarında yaşanan gelişmeler son günlerin en popüler hizmetleri olarak biliniyor.
26.11.2022 09:57 - Son Güncelleme: 26.11.2022 09:57
32 günlük faizi net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor. Hesapta parası olan kişileri yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün geniş standartlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bankalar tarafından vadeli mevduat faizi için geniş imkanlar sunuluyor. Bu kapsamda vatandaşlar en fazla faizi veren bankaya paralarını yatırıyor.