32-46-92 günde hesabında parası olanın kazancı ikiye katlanacak! 5 bankadan mevduat faizi için ağızları kulaklara vardıracak müjde geldi!

6 bankadan mevduat faizi artış müjdesi! Hesapta parası olan sevinçten takla atacak. Aralık ayının ortalarında bankalar mevduat faiziyle yeni duyuru yaptı. Bankaların kimisi faiz oranını düşürürken kimisi de müşteri sayısını artırmak için rakamı arttırdı. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz sürüyor. Son açıklamalarla birlikte çoğu da mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. Tüm bankaların mevduat faizleri ve tek tek müşteriye sunulan ek imkanlar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Hesabı olmayan ve vadeli mevduat hesabı açmak isteyenler bankalar tarafından sunulan güncel oranları öğrenerek bu doğrultuda en yakın şubeye uğrayacak.