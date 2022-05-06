%31.71 + %31.21 zam kesinleşti! Emekliye 2.688 lira, memura 8.435 TL maaş! 4 aylık artış BELLİ OLDU: Taban aylıklar nasıl değişecek? Tabloya bak öğren!
Emekli ve memurların gözü kulağı Temmuz zammına çevrildi. Memurlar ve emekli vatandaşlar her sene Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı maaş artışı yaşıyor. Bu artışlarda da enflasyon oranları belirleyici etken oluyor. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 7'ye ilaveten yüzde 24.21 fark çıktı. Peki, Temmuzda en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olacak? İşte merak edilenler haberimizde!
06.05.2022 16:33 - Son Güncelleme: 06.05.2022 16:33
Taban maaş artışı uygulanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa seyyanen artış ile tamamlanıyor. Ocak ayında da uygulama böyle yapılmış oransal artış sonrası 2500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 2500 TL'ye tamamlanmıştı. Öte yandan, 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 7'ye ilaveten yüzde 24.21 fark çıktı. İşte emekli memur enflasyon zammı ile maaş artışı...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, enflasyon verileriyle ipuçları da geliyor.