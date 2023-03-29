%31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR! EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Emeklilere yapılan ara zam sonrası gözler Temmuz zammına çevrildi. Yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Peki, emekliler Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...