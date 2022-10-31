31,36,38,40,50 yaşındakiler için ibre terse döndü! EYT eksik prim + yaş TABLOSU güncellendi! Yaşa takılan EYT'lilere Ocak 2023'te mutluluk rüzgarı estirecek haber!
EYT SON DAKİKA HABERİ 2022! EYT düzenlemesi bitti bitiyor. Ekim ayından Kasım ayına geçilmesiyle heyecan arttı. Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti. Artık sayılı günler kaldı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Çetin Ateş, A Haber canlı yayınında SGK EYT için hazır mı? Vatandaş EYT'ye nasıl hazırlanacak? sorularına yanıt verdi. Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? EYT'de prim bekleyenler, sigorta süreci, staj mağdurlar...
EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Eksik primi olanlar ne yapmalı? soruları sıkça araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi EYT düzenlemesini bekliyor. Yapılan açıklamaya göre düzenleme Aralık'ta Meclis'e sevk edilecek ve Ocak'tan itibaren uygulamaya alınacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayan düzenleme ile kimin, hangi şartlarla emekli olacağı merak ediliyor. Sizler için EYT'de eksik prim tamamlama formüllerini haberimizde derledik. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve o formüller...
Sosyal Güvenlik Müşaviri Çetin Ateş, A Haber canlı yayınında EYT düzenlemesi ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Ateş, ''EYT bir aşamaya geldi artık önümüzdeki ay gibi bir süre kaldı.'' dedi.
İşte o açıklamalardan öne çıkanlar: