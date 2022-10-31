31,36,38,40,50 yaşındakiler için ibre terse döndü! EYT eksik prim + yaş TABLOSU güncellendi! Yaşa takılan EYT’lilere Ocak 2023’te mutluluk rüzgarı estirecek haber!

EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Eksik primi olanlar ne yapmalı? soruları sıkça araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi EYT düzenlemesini bekliyor. Yapılan açıklamaya göre düzenleme Aralık'ta Meclis'e sevk edilecek ve Ocak'tan itibaren uygulamaya alınacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayan düzenleme ile kimin, hangi şartlarla emekli olacağı merak ediliyor. Sizler için EYT'de eksik prim tamamlama formüllerini haberimizde derledik. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve o formüller...