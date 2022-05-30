Haziran için geri sayım devam ederken sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Tiryakiler hangi sigara markasına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmezken sosyal medyada sigaraya zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Peki, 31 Mayıs sigaraya gelen zam listesi! 6 TL zam gelecek mi? Philip Morris JTİ BAT sigara zamlı fiyat listesi! Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston, Parliament...